В Миассе планируют построить дорогу к жилому микрорайону «Машгородок»

Жители частного сектора выступают против проекта, который пока находится в стадии доработки

В Миассе обсуждают проект дороги в жилом микрорайоне в северной части города. Накануне в администрации состоялось заседание комиссии по проекту планировки и межевания территории для строительства дороги. Планируется, что она соединит новый микрорайон в «Машгородке» с выездом на трассу Миасс — Карабаш — Кыштым, сообщил ИА «Первое областное» глава Миасса Григорий Тонких. Но жители частного сектора опасаются, что дорога городского значения, которая будет пролегать рядом с их домами, возьмет на себя функцию объездной.

Предполагается, что дорога в новом жилом микрорайоне появится в соответствии с генпланом, утвержденным еще в 2011 году. Она позволит соединить микрорайон с образовательным центром на 640 детсадовских мест и 160 дошкольных. Строительство центра ведет инвестор — компания «Папилон», которая и взяла на себя работы по проектированию дороги.

«Новая автодорога протяженностью около 1,5 километра должна пройти от перекрестка улиц Богдана Хмельницкого и Олимпийской до выезда на трассу Миасс — Карабаш — Кыштым. По плану сюда будет продлена троллейбусная линия», — разъяснил заместитель главы по городскому хозяйству и капитальному строительству администрации округа Олег Карпов.

Однако группа жителей высказывает опасения, что будущая дорога возьмет на себя часть транспортного потока от улицы Олимпийской и проспекта Макеева. Всё дело в том, что в микрорайоне «Машгородок», который начал застраиваться еще в 1950-е годы, городская дорога служит транспортной развязкой для большого потока автомобилей, двигающихся в сторону Карабаша. Жители нескольких многоэтажек вынуждены жить рядом с проезжей частью и большегрузами, двигающимися по ней.

О необходимости объездной дороги миасцам в прошлом году сказал губернатор Алексей Текслер. Он дал поручение местным властям разработать проект, который освободит тысячи горожан от многолетней проблемы шума, пыли, выхлопных газов и большого потока транспорта.

Сейчас в администрации округа занимаются разработкой моста через железнодорожные пути.

«О подмене объездных дорог не может быть и речи. Есть два планируемых объекта — объездная дорога и дорога городского значения», — прокомментировал глава Миасского городского округа Григорий Тонких.

Если следовать логике жильцов нового микрорайона, по которому пройдет будущая дорога, то в Миассе не следует строить дороги параллельно проспекту Макеева или в новых кварталах.

Жителей смущает близость проезжей части от инфраструктурных коммуникаций и жилой застройки. Однако в администрации округа отметили, что проект еще не утвержден, он проходит стадии доработок и слушаний. С учетом пожеланий жителей возможно оборудование проезжей части знаками, ограничивающими проезд большегрузного транспорта по локальной дороге. Разработкой проекта дороги предусмотрена и установка шумозащитных экранов.

Пока же проект планировки и межевания территории под строительство дороги прошел общественные слушания. «За» высказались 70 жильцов многоквартирных домов, и 27 — «против», это жители индивидуальных домов в построенном микрорайоне. Комиссия единогласно решила рекомендовать главе округа утвердить проект планировки территории. Однако документ пока не подписан.