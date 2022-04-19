Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области признало рекламу сети ювелирных магазинов Sunlight недостоверной. Речь идет об информации, которая распространялась в поисковой системе Google. В рекламе говорилось, что ювелирный магазин Sunlight работает на рынке более 20 лет, сообщает пресс-служба регионального УФАС.
«Центральный аппарат ФАС России наделил Челябинское УФАС полномочиями по рассмотрению данной рекламы, которая транслируется по всей России. Так, реклама создает у потребителя впечатление о том, что бренд Sunlight осуществляет свою деятельность на рынке более 20 лет», — поясняют в Челябинском УФАС.
В надзорном ведомстве отмечают, что, по данным налоговой службы России, ООО «Солнечный Свет» — юридическое лицо магазинов Sunlight — зарегистрировано 20 февраля 2016 года. Документы с подтверждением работы более 20 лет компания в УФАС не предоставила.
Согласно федеральному закону «О рекламе», недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об изготовителе или о продавце рекламируемого товара. Учитывая положения этого документа, Челябинское УФАС признало нарушение со стороны ООО «Солнечный свет». Надзорное ведомство планирует возбудить административное дело против компании и ее должностного лица.
Это не первое нарушение закона сетью Sunlight, которое выявило Челябинское УФАС. В 2020 году компания распространяла ложную рекламу о закрытии магазинов и больших скидках по этому поводу. Антимонопольная служба доказала, что организация уходить с рынка не собирается. Компанию оштрафовали на 200 тыс. рублей. В 2021 году Sunlight продолжил распространение этой рекламы. УФАС вновь признало информацию недостоверной.