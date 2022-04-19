Челябинское УФАС оштрафует сеть магазинов Sunlight за недостоверную рекламу

Надзорное ведомство намерено возбудить административное дело

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области признало рекламу сети ювелирных магазинов Sunlight недостоверной. Речь идет об информации, которая распространялась в поисковой системе Google. В рекламе говорилось, что ювелирный магазин Sunlight работает на рынке более 20 лет, сообщает пресс-служба регионального УФАС.



«Центральный аппарат ФАС России наделил Челябинское УФАС полномочиями по рассмотрению данной рекламы, которая транслируется по всей России. Так, реклама создает у потребителя впечатление о том, что бренд Sunlight осуществляет свою деятельность на рынке более 20 лет», — поясняют в Челябинском УФАС.

В надзорном ведомстве отмечают, что, по данным налоговой службы России, ООО «Солнечный Свет» — юридическое лицо магазинов Sunlight — зарегистрировано 20 февраля 2016 года. Документы с подтверждением работы более 20 лет компания в УФАС не предоставила.

Согласно федеральному закону «О рекламе», недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об изготовителе или о продавце рекламируемого товара. Учитывая положения этого документа, Челябинское УФАС признало нарушение со стороны ООО «Солнечный свет». Надзорное ведомство планирует возбудить административное дело против компании и ее должностного лица.

Это не первое нарушение закона сетью Sunlight, которое выявило Челябинское УФАС. В 2020 году компания распространяла ложную рекламу о закрытии магазинов и больших скидках по этому поводу. Антимонопольная служба доказала, что организация уходить с рынка не собирается. Компанию оштрафовали на 200 тыс. рублей. В 2021 году Sunlight продолжил распространение этой рекламы. УФАС вновь признало информацию недостоверной.