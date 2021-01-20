В Карталинском районе просят помочь «умирающему ребенку»

Спам в мессенджерах атаковал местных жителей

В течение нескольких дней жители района получают сообщения с просьбой помочь «умирающему от опухоли мозга ребенку». Неизвестный автор пишет, что помощь нужна учительнице Карталинского района, некой Наталье Карякиной, чей ребенок умирает от тяжелой болезни. В качестве поддержки автор просит также разослать копии письма друзьям.



«Это фейк! Такой учительницы, а также такого ребенка, в Карталах нет. Звонить по указанному номеру ни в коем случае нельзя, вы рискуете лишиться денег», — предупреждают карталинцы в соцсетях.

История с Карякиной Натальей Владимировной охватила все города и веси нашей страны. В разные годы то в Сыктывкаре, то в Воронеже и в Ростове-на-Дону рассылались сообщения с просьбой о помощи. В 2016 году Наталья Карякина «объявилась» и в Магнитогорске.



«Привет!!! Помоги разослать, ищут донора ребенку. Умирает 10-месячный ребенок, у него опухоль головного мозга, срочно нужна операция, нужен донор, группа крови третья отрицательная, тел. 8-950-195-09-42. У родителей ребенка недостаточно денег и Epuls и Onet проверяют, сколько человек получили эти письма. За каждые три отправленные письма родители получают на счет 32 рубля. Если ты отправишь минимум 12 писем, то у тебя в профиле будет стоять значок СПАСИБО. Ребята, об этом просит учитель школы № 1 (город) Карякина Наталья Владимировна, если можете, помогите переслать», — рассылают спам неизвестные лица.



Звонок на указанный номер стоит наивному абоненту сотовой связи от 200 до 300 рублей. В отделе полиции по Карталинскому району сообщили, что заявлений по данной истории не поступало.

