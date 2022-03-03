В Челябинске рабочий погиб на стройке ЖК «Манхэттен»

На площадке опрокинулся кран

В Челябинске днем 3 марта упал строительный кран, расположенный вблизи дома 13 на улице Героя России Александра Яковлева. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«В результате происшествия погиб мужчина (крановщик), жилые и строящиеся здания не повреждены. На месте работают силы РСЧС», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Мы связались с представителем ЖК «Манхэттен», однако секретарь ответил, что компания не в курсе произошедшего и воздерживается от комментариев.

Ио прокурора Центрального района Александр Тюлюнов выехал на место происшествия для координации действий оперативных служб.

