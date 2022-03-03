Росреестр за два месяца заблокировал 10 мошеннических сайтов-двойников

На каждом незаконно продавались услуги по предоставлению сведений из реестра недвижимости

Росреестр и Кадастровая палата Челябинской области предупреждают об активизации сайтов-двойников ведомства. Доверившись поддельным порталам, южноуральцы могут лишиться денег и получить взамен разве что фиктивные справки, сообщает пресс-служба управления Росреестра Южного Урала.



«В Росреестр регулярно поступают жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники. Такие сайты могут предоставлять ложные данные, а также самостоятельно устанавливать цену за выписки из ЕГРН. Росреестр не несет ответственность за предоставленные ресурсами сведения и уже более двух лет успешно ведет деятельность по пресечению незаконной посреднической деятельности», — сообщил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

По данным ведомства, с начала 2022 года Росреестр добился блокировки уже 10 сайтов-двойников, всего за время информационной борьбы было прекращено функционирование 209 подложных порталов.

«Важно знать, что действующим законодательством определен порядок и условия предоставления сведений из ЕГРН, которые не предусматривают возможности оказания этих услуг сторонними лицами. Напомню, что в прошлом году в целях противодействия деятельности сайтов-двойников Росреестра был принят закон. Он установил запрет на создание и функционирование сайтов, мобильных приложений, посредством которых обеспечивается предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в виде выписок», — отметила руководитель управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных.

По данным Ольги Смирных, отличить поддельные сайты от настоящего достаточно просто: на них нельзя зарегистрироваться с помощью портала госуслуг, а настоящий сайт Росреестра не отображается в контекстной рекламе поисковиков. Наконец, стоит внимательно читать доменное имя ресурса: подделки могут содержать слова, похожие на «росреестр/rosreestr», а также слова «egrp/egrn/vipiska».

Правообладателями «двойников» являются в основном физические лица, а страны их регистрации — США, территория Евросоюза, Украина.