Субсидию по соцконтракту в Челябинской области увеличили до 350 тыс. рублей

Эти средства можно направить на открытие собственного бизнеса

С 1 июля граждане, заключившие социальный контракт в Челябинской области, смогут получить на открытие собственного бизнеса 350 тыс. рублей, что на 100 тыс. рублей больше, чем было прежде. Также в два раза выросла поддержка южноуральцев, развивающих личное подсобное хозяйство, — они смогут получить до 200 тыс. рублей из бюджета.

«Социальный контракт — это специальный договор между семьей в непростом финансовом положении и органами соцзащиты. С первого июля увеличен максимальный размер единовременных выплат по социальному контракту, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. Необходимые изменения внесены в государственную программу „Социальная поддержка граждан“», — пояснили в центре «Мой бизнес», помогающем в разработке бизнес-плана для открытия собственного дела.

Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер на заседании федерального штаба по антикризисным мерам предложил увеличить размер соцконтракта с 100 тыс. до 250 тыс. рублей — на ведение личного подсобного хозяйства, с 250 тыс. до 350 тыс. рублей — на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.

Соцконтракт заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином). Благодаря заключенному договору можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело и частично возместить стоимость аренды. Кроме того, можно получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

В Челябинской области на получение соцконтракта могут претендовать малоимущая семья (среднедушевой доход в которой ниже величины прожиточного минимума в регионе), одиноко проживающий гражданин в сложной жизненной ситуации и безработные граждане, потерявшие работу после первого марта 2022 года и стоящие на учете в службе занятости (в период с 20 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года).

На 2022 год устанавливается исключение: при расчете дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Для заключения соцконтракта необходимо обратиться с заявлением и документами в орган социальной защиты населения по месту жительства или МФЦ.

Челябинка Татьяна Алферова уже год производит одежду под собственным брендом. Помог в этом социальный контракт: на субсидию в размере 250 тысяч рублей от государства она приобрела необходимое оборудование для открытия цеха и пошива костюмов. История локального производства — в материале ИА «Первое областное».

