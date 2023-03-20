Студенты Финуниверситета из Москвы изучают опыт управления в Челябинской области

Собранную информацию ребята используют для курсовых и выпускных работ

В Челябинскую область приехали 60 студентов первого — четвертого курсов Высшей школы управления Финансового университета при правительстве РФ. В течение недели они будут знакомиться с опытом государственного и регионального управления, возьмут на вооружение лучшие примеры. Узнают ребята и как решаются проблемы на местах. Челябинскую область для выездного образовательного проекта Study-tour-2023 выбрали по нескольким критериям. Один из них — значительная роль промышленности в экономике региона. Подробности — в материале ИА «Первое областное».





Проект Study-tour Финуниверситет реализует в течение 10 лет. В Челябинскую область студентов привезли впервые. За посещение региона они проголосовали сами. Ребят привлекло наличие предприятий тяжелой промышленности, возможность узнать, как развивается Челябинская область и на что обращают внимание местные власти. Для будущих управленцев это огромный опыт.

«Мы вывозим студентов с первого по четвертый курс в любой из субъектов РФ для того, чтобы дети на практике знакомились с тем, как устроено региональное управление, какие есть проблемы и успехи. Параллельно студенты набирают темы для своих курсовых и выпускных квалификационных работ, получают идеи для магистратуры и аспирантуры. Все студенты мечтают сделать хорошую карьеру в государственном управлении, стать министрами. Они понимают, что надо идти в регионы, муниципалитеты, чтобы получить бесценный опыт работы с населением, решением конкретных проблем. Тур у нас является мотивирующим. Мы берем студентов вне зависимости от успеваемости, всех желающих»,— рассказала заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финуниверситета Ольга Панина.

Первым мероприятием в Челябинске стала большая презентация региона. Студентам рассказали о социально-экономическом положении Челябинской области, действующих мерах поддержки, промышленности, транспорте, инфраструктуре, туризме, экологии. Ребята, в свою очередь, задали спикерам множество интересных и даже сложных вопросов. Всю полученную информацию студенты будут использовать в своей дельнейшей работе. Как и некоторые другие регионы, где уже побывали ребята, Челябинская область тоже пригласила их к себе на практику и работу.

«Мы очень рады приезду студентов. Нам есть о чем им рассказать, а студентам есть о чем послушать. Задают очень хорошие вопросы. Надеюсь, что наши ответы будут для них полезными. Считаю, это очень важно. Университет находится в Москве. Несмотря на то что в него поступает большое количество студентов из регионов, выезжать за пределы Москвы всегда полезно. Посмотреть, как обстоит жизнь на местах. Надеемся, что кто-то из студентов по окончании образования выберет федеральные органы власти, а может быть и территориальные, приедет к нам работать»,— отметил заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Выездной проект Финуниверситета в Челябинской области стартовал в центре «Мой бизнес». Иван Куцевляк, выступая перед студентами с приветственным словом, отметил, что эта площадка — важное место для поддержки малого и среднего предпринимательства. Ранее центр назывался «Территория бизнеса» — он был первым в России. Затем стал моделью для тиражирования по всей стране. После презентации региона ребятам провели экскурсию по центру «Мой бизнес».

В течение недельного Study-tour студенты Финуниверситета побывают на ЧТПЗ, в администрации Магнитогорска, на ММК и в парке «Притяжение», на «Магнезите» и в администрации Сатки, на оружейной фабрике Златоуста и автозаводе «Урал» в Миассе.