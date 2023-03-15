30 лучших молодых управленцев Урала начали программу профессиональной переподготовки

Специалисты обучатся эффективному менеджменту в публичном управлении

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев встретился с победителями конкурса «Команда Урала. Реформация». Так был дан старт первому модулю программы профессиональной переподготовки «Эффективный менеджмент в публичном управлении». Об этом сообщили в пресс-службе полпреда.

Конкурс стартовал в декабре прошлого года, участие приняли жители округа не старше 35 лет. Всего за победу боролись 1 360 человек. Лучшими молодыми управленцами стали лишь 30 из них.

«Участие в конкурсе — это шаг вперед в вашем собственном развитии, в развитии вашей карьеры. Это ваша капитализация. Самое важное, что вы приобретаете — это круг общения. Он серьезно расширяется. Появляются новые связи, которые сохранятся на долгое время», — обратился к победителям состязания Владимир Якушев





Полпред также дал победителям конкурса несколько профессиональных советов.

«Для руководителя очень важно погружаться в тему, которой он занимается, знать все нюансы, разбираться в процессах. И эту привычку глубоко погружаться в любой вопрос нужно тренировать в себе с самого начала карьеры», — обратил внимание Владимир Якушев.

Впереди у победителей конкурса шесть модулей обчуения, которые пройдут в разных регионах Уральского федерального округа.

Первый модуль на тему «Сквозные цифровые технологии и инновации» состоится в Екатеринбурге. Участники посетят крупные промышленные и IT-компании.