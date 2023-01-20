Практики Челябинской области в сфере производительности труда признали лучшими в стране

Опыт Южного Урала рекомендовали к тиражированию в других регионах

Челябинская область заняла первое место во всероссийском рейтинге Региональных центров компетенций в сфере производительности труда по итогам 2022 года, сообщили сегодня, 20 января, в пресс-службе правительства региона.

Наряду с Челябинской областью в тройку регионов-лидеров также вошли Краснодарский край и Республика Татарстан.

Рейтинг был составлен Федеральным центром компетенций. По словам его директора Николая Соломона, цель рейтинга — выявить те команды, которые наработали самые эффективные практики внедрения принципов бережливого производства в своем регионе.

Реализацию нацпроекта «Производительность труда» в Челябинской области курирует лично губернатор Алексей Текслер. По его мнению, проект позволяет решать не только производственные задачи и вопросы импортозамещения, но и увеличивать количество рабочих мест и заработную плату в регионе.

Центр компетенций Челябинской области создан на базе регионального Фонда развития промышленности в 2019 году. В настоящее время 18 его сотрудников прошли аттестацию и на постоянной основе работают над формированием культуры бережливого производства и повышением производительности труда на предприятиях области.

Год назад команда челябинского РЦК уже становилась абсолютным победителем Всероссийского чемпионата по производительности в категории «Региональные органы исполнительной власти/Региональные центры компетенций». В этом году опыт центра вновь вошел в федеральный список лучших практик и рекомендован Минэкономразвития РФ к тиражированию в других регионах.