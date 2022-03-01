В Челябинске выбрали компанию для строительства станции обеззараживания воды

Объект планируют запустить в эксплуатацию в декабре 2023 года

Управление капитального строительства администрации Челябинска подвело итоги аукциона на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания фильтрованной воды. Объект появится на очистных сооружениях водопровода МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в поселке Сосновка Центрального района. Строительство станции неподалеку от Шершневского водохранилища будет идти в рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

По данным сайта госзакупок, заявки на участие в торгах подавали две компании. Начальная цена контракта составляла 927 млн рублей. Одна организация снизила стоимость до 894,7 млн рублей, другая — до 890,09 млн. Последнюю признали победителем. Название компании скрыто.

«Мы консультировались с вице-мэром по земельным отношениям насчет этого вопроса. Объект является секретным, есть признаки гостайны. Поэтому название подрядчика не отображается. Возможно, это временно — пока идет стадия заключения контракта. Важно, что торги состоялись. Челябинск получит уникальный инженерный объект, который сделает питьевую воду чище», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

Дополнительное обеззараживание ультрафиолетом повысит качество питьевой воды и уменьшит риск попадания в воду устойчивых к хлору микроорганизмов, сообщали ранее в управлении жилищно-коммунального хозяйства городской администрации. Декан факультета экологии Челябинского государственного университета Альфира Сибиркина в разговоре с корреспондентом информационного агентства отметила, что технология обеззараживания воды ультрафиолетом является самой экономичной и безопасной из существующих сейчас методов. Она позволяет сократить до минимума использование хлора.





«Обработка воды хлором приводит к образованию побочных продуктов, вредных для организма человека. При ультрафиолетовом излучении дополнительные соединения почти не образуются. Обработку ультрафиолетовым излучением не переживает большая часть известных микроорганизмов и вирусов. Ультрафиолетовое обеззараживание гораздо эффективнее и другого метода — озонирования. Озонирование — очень дорогостоящий способ очистки воды, и используется он редко», — рассказала Альфира Сибиркина.

Еще одно преимущество ультрафиолетовой очистки воды — невозможность передозировки или вредного воздействия на организм человека. Если превысить допустимую концентрацию хлора или другого реагента, можно допустить отравление воды. С ультрафиолетом ошибки не случится, что упрощает контроль над процессом.

К работе по проекту ОАО «Челябгипромез» подрядчик приступит с 1 апреля этого года. Среди задач — строительство подземной и наземной частей двух блоков станции, монтаж технологических сетей, доставка и установка необходимого оборудования, обустройство склада для хранения реагентов и ультрафиолетовых ламп, создание дорог и проведение озеленения. Завершить работы и провести пусконаладку необходимо до 31 декабря 2023 года. Гарантия на выполненные работы составляет 5 лет.





Производительность установок рассчитана на пропуск максимального объема воды, подаваемой насосной станцией. Объект снабдят лампами ведущего российского разработчика и производителя систем ультрафиолетового обеззараживания — московского научно-производственного объединения «Лит». Станция позволит проводить ультрафиолетовое обеззараживание воды, которую получают жители Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска и Сосновского района.

Очистные сооружения водопровода Челябинска в поселке Сосновка мощностью 32 тыс. кубометров в сутки начали работать в 1932 году. Спустя 10 лет в эксплуатацию ввели вторую очередь. Ее мощность — 50 тыс. кубометров в сутки. В те годы населенный пункт не входил в состав города. В границы Челябинска Сосновку включили в 1979 году. Поселок относится к Центральному району, хотя с остальной частью этого внутригородского образования его разделяет Советский район. К концу 1980-х годов мощность очистных сооружений в Сосновке увеличилась более чем на 450 тыс. кубометров в сутки.