Челябинцы стали чаще строить русские печи и камины

Возрос спрос и на строительство бань

В августе жители Челябинска начали активно готовиться к холодам и строить камины и печи. Так, спрос на укладку печей возрос на 400% по сравнению с августом 2023-го, сообщили аналитики сервисов «Авито Услуги» и «Авито Товары». На 305% увеличился спрос на возведение камина. Продажи обогревающих устройств также заметно выросли в последнем летнем месяце.

«Каждый 10-й заказ в категории „Кладочные работы“ приходится на запросы об укладке камина или печи. Рынок мастеров отзывается на растущий спрос ростом предложения: на укладку печей — на 700%», — уточнили исследователи.

Возросли и продажи обогревающих устройств. Так, за последний месяц печи стали покупать на 25% чаще, камины — на 24%. А еще среди челябинцев возрос интерес к дымоходам — в августе их покупали на 74% чаще, чем в июле.

Интересно, что по количеству запросов строительству печей не уступает возведение бань и саун. Например, спрос на бани с сухим паром увеличился на 300% по сравнению с августом прошлого года. А банных печей в августе установили в 17 раз больше, чем за тот же период в 2023-м.

До сих пор в топе популярных запросов бойлеры и водонагреватели. В августе их продажи выросли на 8%.