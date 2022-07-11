Спорткомплекс за 152 млн рублей построят в поселке Джабык

Подрядчика смогли найти только со второго раза

Уфимская «Новая Уральская Компания» построит в поселке Джабык, пострадавшем в июле 2021 года от сильного пожара, универсальный спортивный зал. Он появится на участке возле местной школы. Результаты аукциона, проводившегося во второй раз, опубликованы на портале госзакупок. Инициативу построить спортивный комплекс высказал губернатор Алексей Текслер после визита в Джабык.

Сейчас для учащихся занятия физкультурой проводят в фойе школы, потому что своего спортивного зала в образовательном учреждении нет. Как и в поселке в целом. Ближайший спортобъект расположен в поселке Еленинка, в 10 километрах от Джабыка.

Конкурс проводило управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского района. Контракт с ООО «Новая Уральская Компания» на стадии подписания. Эта фирма единственная участвовала в аукционе. На строительство спорткомплекса она получит 152,2 млн рублей. Из этой суммы 2,1 млн рублей предусмотрены на проектно-изыскательские работы — исследование участка и составление документации для возведения.

Согласно проекту здание спорткомплекса будет двухэтажным. На первом уровне разместится большой зал — 24 метра на 18 метров. Одновременно там смогут тренироваться до 24 человек. В помещении можно будет заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом. На втором этаже будут административные и бытовые помещения. В здании разместят две раздевалки на 12 мест каждая с душевыми, инвентарную, кабинет врача, тренерскую, пост охраны, гардероб, туалеты. Посещать комплекс смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Построить универсальный спортивный зал в поселке Джабык нужно к 1 июня 2023 года. В июле и августе этого года «Новой Уральской Компании» следует провести проектно-изыскательские работы. Строительство спортивного центра предусмотрено в срок с сентября 2022-го по май 2023 года. Гарантийный срок по контракту составляет 5 лет. Если обнаружатся дефекты, подрядчик должен будет устранить их за свой счет.

Согласно информации в базе «СБИС», ООО «Новая Уральская Компания» работает с августа 2006 года. Фирма зарегистрирована в Уфе. Основная сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Организация входит в Союз проектных организаций Южного Урала и Региональный строительный союз Республики Башкортостан. В 2021 года чистая прибыль компании составляла 14,9 млн рублей.

За время работы организация участвовала в 290 аукционах. 110 конкурсов закончились победой, контрактов заключили на сумму 4,5 млрд рублей. Среди последних крупнейших подрядов — строительство инфекционного госпиталя на 186 коек в Оренбурге (2,5 млрд рублей) и возведение медцентра для больных коронавирусом в Калуге (762,9 млн рублей). В Челябинской области уфимская фирма раньше не работала.