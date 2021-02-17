Сотрудники агрокомплекса «Чурилово» собираются бастовать из-за задержек зарплат

На предприятии заявили, что рассчитались с долгами

Сотрудники агрокомплекса «Чурилово» заявили о готовящихся забастовках из-за задержек по зарплатам. Они сообщают в социальных сетях, что аванс не выплачивают в течение 16 дней. Некоторым людям не выдали деньги за работу в летние месяцы.

«Работникам теплиц еще как-то платят, так как боятся вот таких забастовок. А вот работникам склада, офиса, операторам по три месяца не платят! Наберут народ, потом сокращают. Такой агрокомплекс огромный, почему так выходит?» — рассказала одна из работниц предприятия.





Люди стали высказывать свое недовольство. По словам одного из сотрудников, автора сообщения в соцсети «ВКонтакте» о нарушениях трудового законодательства уволили.

«Здравствуйте, уважаемый наш губернатор! От лица работников агрокомплекса „Чурилово“ прошу помощи у вас! Постоянные задержки и заморозки заработной платы! У людей кредиты, ипотеки, дети. Как жить, что делать? Писали и в трудовую инспекцию, ничего не изменилось, писали и вам — тоже тишина! Из года в год такая ситуация! Уже нет денег ездить на работу и содержать семью!» — написала сотрудница «Чурилово» в группе «А. Л. Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте».





В пресс-службе агрокомплекса «Чурилово» не стали отрицать факт задержек зарплат. Однако, по информации руководства, деньги уже выдали.

«Заработная плата сотрудников ООО «Агрокомплекс „Чурилово“» была перечислена с опозданием. 16 февраля проблемы устранены. Коллективу выплачен аванс за январь в полном объеме. Задержка по выплате зарплатной части на 17 февраля составляет менее трех дней. До 26 февраля 2021 года она будет полностью устранена»,— прокомментировали в пресс-службе.

Ранее в «Чурилово» уже заявляли о финансовых сложностях. В ноябре прошлого года налоговая инспекция подавала заявление о банкротстве предприятия из-за долга в 31,5 млн рублей. В декабре дело было закрыто, потому что агрокомплекс рассчитался с ФНС. В «Чурилово» отмечали, что финансовое состояние агрокомплекса ухудшилось в период «коронакризиса».

«Снизился общий покупательский спрос на продукцию недлительного хранения из-за сокращения реальных доходов населения, это обусловило сокращение выручки комбината в весенние и летние месяцы. Традиционно влияющий на деятельность агрокомплекса сезонный фактор также способствовал росту кредиторской задолженности», — сообщали на предприятии.

По данным сервиса «ЛИК: Эксперт», чистая прибыль ООО «Агрокомплекс „Чурилово“» в 2019 году составила 41,6 млн руб., что в три раза больше, чем в 2018-м. Компания в 2020—2021 годах выступила ответчиком по 45 арбитражным делам. Общая сумма требований составляет 334 млн руб.