Птицефабрика загрязняла поля и воздух в Челябинской области

Нарушения природоохранного законодательства выявила прокуратура

Природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе предприятия «Равис — птицефабрика Сосновская». Фабрика загрязняла воздух и почву в трех районах Челябинской области, уточнили сегодня, 17 февраля, в пресс-службе областной прокуратуры.

«Производственный контроль в период НМУ предприятием осуществляется не в полном объеме, в 2020 году не проведены замеры аккредитованной лабораторией на 26 источниках выбросов. Нарушаются требования правил эксплуатации установок очистки газа. Также птицефабрика не обеспечивает полноту, непрерывность и достоверность учета размещенных отходов», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, отходы предприятия в виде куриного помета и свиного навоза вывозились на поля в Сосновском, Еткульском и Троицком районах. В результате нарушался почвенный покров и это привело к захламлению участков.

Прокурором в отношении юридического лица и должностных лиц предприятия возбуждены административные дела, руководителю предприятия внесено представление.