Почти 42 тысячи человек переболели COVID-10 в Челябинской области

Свежая сводка Минздрава на 17 февраля 2021 года

В Челябинской области новую коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 250 местных жителей. Всего зафиксировано 49 тысяч 738 случаев заболевания, вылечившихся пациентов — 41 тысяча 842.

Почти шесть тысяч человек продолжают лечение от коронавируса. За сутки из ковидных госпиталей выписали 346 пациентов.

«За прошедшие сутки умерло 10 человек: от COVID-19 — 6 человек, от других причин — 4 человека», — сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Южноуральцам провели исследования на коронавирус более 1,5 миллиона раз. За прошедшие сутки сделано 6 тысяч 722 теста.

На территории региона продолжает действовать масочный режим, в помещениях необходимо соблюдать меры социальной дистанции. Пожилым людям рекомендовано оставаться дома.