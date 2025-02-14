Снова 21%: Банк России сохранил уровень ключевой ставки

Показатель остается одним и тем же с октября 2024 года

Ключевая ставка осталась на уровне 21%. Такое решение принял совет директоров Центрального банка России на заседании 14 февраля, первом в 2025 году, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Исторически максимальная ключевая ставка в 21% была впервые установлена 25 октября. Ориентируясь на ее значение, коммерческие банки страны устанавливают процентные ставки по кредитам и вкладам. Они сейчас высокие. Большие проценты привели к сокращению выдачи кредитов. А вот вклады стали привлекательными для сохранения денег при высокой инфляции. С понедельника, 17 февраля, кредиты и вклады будут действовать с учетом сохраненного «ключа».

Сейчас инфляция по стране составляет 10%. По прогнозу Банка России, в 2025-м она снизится до 7—8%. Цель — 4%. Инфляционное давление остается высоким, отмечают в ЦБ. По данным регулятора, внутренний спрос по-прежнему растет со значительным опережением производства.

Повышение заработных плат идет стремительнее роста производительности труда. При этом планы компаний по трудоустройству и увеличению зарплат стали более сдержанными. Снижается доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Наблюдается уменьшение спроса на сотрудников в отдельных отраслях и их переток в другие секторы. Это создает предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по уровню ключевой ставки состоится 21 марта. Решение будут принимать, как всегда, с учетом текущих инфляции и уровня кредитования.

ИА «Первое областное» ранее рассказывало, как можно выгодно вложить деньги. 14 февраля выяснили, что, несмотря на снижение стоимости доллара на фоне политических новостей, челябинцы не спешат покупать американскую валюту.