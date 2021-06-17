На водоемах Челябинской области за сутки утонули два человека

Спасатели призывают южноуральцев отдыхать на официальных пляжах

За минувшие сутки в реках Челябинской области утонули двое мужчин. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.

Первое ЧП случилось в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Мужчина отдыхал с друзьями на берегу реки Урал. В какой-то момент он пропал в воде.

«Спасатели прибыли на место происшествия, транспортировали тело погибшего на берег и передали полиции», — рассказали в областной ПСС.

Специалисты отметили, что мужчина утонул на глубине «по пояс» всего в 10 метрах от берега. Вероятно, причиной трагедии, по данным ПСС, стало алкогольное опьянение и купание в необорудованном месте. Спасатели напоминают о том, что купаться можно только в местах, где дежурят матросы.

В поселке Требеат Агаповского района утонул 72-летний мужчина. Он отдыхал у реки Бахта, ушел купаться и не вернулся. Его тело обнаружили специалисты Магнитогорского Поисково-спасательного отряда в пяти метрах от берега.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о правилах поведения в воде для взрослых и детей.