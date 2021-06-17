Челябинцам объяснили причины появления белой пены в Шершневском водохранилище

Специалисты уверены, что явление не опасно, но купаться в этой воде всё же не рекомендуют

В социальных сетях распространилось фото с городского пляжа на Шершнях. На изображении видно, как водоем покрылся белой пеной. У отдыхающих этот факт вызвал недоумение, заходить в воду многие опасались. Но специалисты отметили, что причина необычного природного явления — это активное цветение и распад водорослей, сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По данному факту сотрудники регионального министерства экологии проведут проверку.

«Скорее всего, это связано с цветением сине-зеленых водорослей и их распадом. Еще две недели назад из-за аномальной жары озеро активно цвело и покрылось зеленой пленкой. После отмирания водорослей большое количество органики осталось в водоеме. Данная пена образуется при высвобождении компонентов разложения, смешиваясь с воздухом и водой. Это природное явление не связано с антропогенным воздействием человека на водохранилище», — отметил Виталий Безруков.

Член координационного экологического совета при губернаторе Челябинской области, эксперт Общественной палаты Челябинской области, декан факультета экологии ЧелГУ Альфира Сибиркина уверена, что это природное явление связано с поверхностным натяжением воды и распадом отцветших водорослей.

«Попадая в озеро, они начинают распадаться, а в процессе распада высвобождаются органические вещества. В их числе органические кислоты, которые и служат „пенообразователем“. Молекулы „пенообразователей“ поднимаются на поверхность озера и взаимодействуют с молекулами воды. Притяжение между пенообразователем и молекулой воды уменьшает поверхностное натяжение, поэтому воздух легче смешивается с водой. Особенно много пены скапливается у берегов водоемов в ветреную погоду, в жару летом либо осенью. Чаще всего такая пена абсолютно безвредна: „пенообразователь“ (то есть остатки отмерших водорослей, листьев) обычно составляет всего не более 10% от пены, а всё остальное — это воздух и вода», — прокомментировала декан факультета экологии ЧелГУ Альфира Сибиркина.

Специалисты уверены, что пена не опасна и пропадет в ближайшие дни. Однако купаться в ней челябинцам всё же не рекомендуют.