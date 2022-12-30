В новогодние праздники многие россияне предпочитают заказывать домой доставку продуктов и готовых блюд. Челябинск оказался в числе городов, в которых эта услуга популярна. Мы узнали, как будут работать курьеры «Яндекс Еды», Delivery Club и «Самоката» 31 декабря и 1 января.
Готовые блюда планирует заказать к новогоднему столу каждый пятый россиянин, сообщает издание РИА «Новости». По данным сервиса Ozon fresh, чаще всего услугу выбирают жители Челябинска, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Казани, Краснодара, Самары, Санкт-Петербурга и Перми.
Заказ из «Яндекс Еды» и Delivery Club можно сделать 31 декабря до 17:00, а 1 января — с 12:00. В остальные дни сервисы будут работать как обычно.
«В сервисе динамическая стоимость доставки, которая зависит от удаленности ресторана, размера корзины и повышенного спроса. В праздники для курьеров будут действовать бонусы и доплаты, а также мы за свой счет удвоим все чаевые, которые они получат от пользователей», — рассказала информагентству «Первое областное» PR-менеджер фудтех-направления «Яндекс Go» Александра Метелева.
Работа сервиса «Самокат» (сервис Сбера) зависит от того, что именно вы хотите заказать и с какой скоростью рассчитываете получить товар. Экспресс-доставка (время ожидания продуктов из каталога — 30 минут) 31 декабря будет работать с 8:00 до 20:00. Если вы будете выбирать продукты из каталога «супермаркет» (время ожидания — 1,5 часа) или бьюти-товары, доставят их вам с 8:00 до 17:00. Заказать доставку из аптек можно будет с 8:00 до 15:00.
1 января экспресс-доставка у «Самоката» будет работать с 13:00 до 23:00. Продукты, бытовую химию и косметику со временем ожидания в 1,5 часа доставят с 13:00 до 21:00. Курьерская доставка из аптек работать в этот день не будет.
Мы также узнали график работы городских торгово-развлекательных центров в конце декабря и январские праздники, а также изучили цены и расписание горнолыжных курортов Челябинской области.
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