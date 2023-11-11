Сколько стоит активный отдых на горнолыжных курортах Челябинской области

И что они предлагают гостям

Несмотря на теплую погоду, в начале ноября в Челябинской области стартовал горнолыжный сезон. Покататься на лыжах или принять участие в других зимних активностях можно на нескольких курортах. Что предлагает каждый из них и по каким ценам, рассказали в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Горнолыжный комплекс «Аджигардак» в Аше предлагает 13 горнолыжных трасс общей протяженностью около 20 километров, а также трассы для беговых лыж и тюбинга. Билет на 4 часа катания будет стоить 1400 рублей в будни и две тысячи рублей в выходные дни. При желании гости курорта могут остаться на более продолжительное время и разместиться в комфортных номерах, расположенных на территории комплекса.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе порадует гостей 12 горнолыжными трассами протяженностью 8 километров, трассой для беговых лыж и тюбинга. Цены там выше, чем в «Аджигардаке»: за те же четыре часа в будние дни придется заплатить 1900 рублей, в выходные — 2800 рублей. Для тех, кто не желает сразу же уезжать, работают апарт-отели.

На ГЛК «Завьялиха» в Трехгорном посетителям предлагают девять горнолыжных трасс протяженностью три километра и трассу для беговых лыж и тюбинга. Стоимость четырехчасового билета — 1400 рублей в будни и 1900 рублей в выходные. Отелей нет, остановиться можно в частных домах, которые сдают в аренду местные жители.

Расположенные под Магнитогорском «Абзаково» и «Банное» подготовили 20 трасс протяженностью от 70 до 2600 метров. Отдохнуть можно в коттеджах, расположенных неподалеку от склонов. Стоимость билета — 1900 рублей в будни и 2100 — в выходные.

Напомним, открытие горнолыжного сезона на курорте «Солнечная долина» состоялось 4 ноября. Посетителям обещают развлечения на любой вкус и возраст.