Строительство нового учебного заведения на 500 человек на окраине Магнитогорска планируют начать в 2024 году. Напомним, старую школу в поселке закрыли из-за аварийного состояния здания.

«К сожалению, школы в этой части города старые, и одна из них была признана непригодной для эксплуатации. Пока детишек перевели в две другие, будут учиться во вторую смену, а в течение двух лет мы построим здесь новую школу. После этого все старые школы здесь закроем, и дети будут ходить в прекрасную новую школу»,— сообщил глава Магнитогорска Сергей Бердников на встрече с коллективом УМВД города.
В этом году должна быть разработана проектно-сметная документация. Стройка займет, по данным администрации Магнитогорска, не меньше двух лет. Место для будущей школы (на фото) было выбрано при участии жителей поселка Димитрова. 