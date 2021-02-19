Самое высокое здание в Копейске построят в 2022 году

18-этажный дом появится в центре города

В центре Копейска началось строительство 18-этажного дома. Здание станет самым высоким в городе. Застройщиком выступает «Трест Магнитострой». Будущий жилой комплекс возводится на проспекте Ильича. Срок сдачи — второй квартал 2022 года, сообщает пресс-служба строительной компании. В новом ЖК будет 135 квартир. В комплексе построят детский сад, рассчитанный на шесть групп возрастов — от 2 до 7 лет. Комплекс будет окружен сквером. Площадь озеленения составит 1,3 тыс. кв. м.

«Мы проектировали объект, отталкиваясь от окружающей постройки: фасад будет перекликаться, например, с ДК Кирова, который находится совсем рядом. Кроме того, в проект мы вложили социальную функцию: на первых двух этажах разместится муниципальный детский сад, которого очень не хватало жителям ближайших домов», — комментирует проект генеральный директор «Треста Магнитострой» Олег Лакницкий.

ООО «Трест Магнитострой» является одним из крупнейших застройщиков Челябинской области. В 2016 году компания взяла на себя обязательства «Гринфлайта» по достройке проблемного жилого комплекса «Академ Riverside» (28 домов, 5 тыс. дольщиков). В 2020 году «Магнитострой» выиграл 26 муниципальных контрактов на строительство и ремонт социальных учреждений, а также на предоставление квартир для детей-сирот и бюджетников. Общая сумма составила — 1,2 млрд рублей. По данным базы «ЛИК: эксперт», в 2019 году выручка застройщика превысила 5,6 млрд рублей, чистая прибыль — 26 млн рублей.