Челябинск стал пятым городом в России, где учат играть на оркестровой арфе

Эксклюзивный инструмент появился в Институте искусств

Раньше юные арфистки ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского обучались на инструменте педагога, лауреата международных конкурсов Екатерины Жалиловой. Но для профессионального роста нужна взрослая арфа с большим количеством струн и педалями. Приобрести ее удалось благодаря национальному проекту «Культура».

«Оркестровые арфы в Челябинске есть только в оперном театре и в филармонии. А с 2021 года — и в нашем учебном заведении», — рассказал заведующий кафедрой оркестровых струнных инструментов ЮУрГИИ Александр Смирнов.

На аналогичных арфах в России обучают только в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.