Челябинцев просят наполнить продуктами «Корзину доброты»

Покупки раздадут семьям с детьми и одиноким пенсионерам

В Челябинске 13 марта пройдет благотворительная акция «Корзина доброты», в рамках которой местные жители смогут приобрести продукты первой необходимости для нуждающихся семей с детьми и одиноких пожилых людей. Организатором сбора продовольствия выступает «Фонд продовольствия „Русь“» при поддержке правительства и Митрополии Челябинской области.

Волонтеры фонда «Русь» проведут восемь часов более чем в 200 магазинах известной торговой сети. Им можно будет передать нескоропортящиеся продукты, которые перевезут на склад, рассортируют и расфасуют по продуктовым наборам.

«Продовольственный десант, состоящий из волонтерских объединений города и активистов Фонда, сформирует наборы и отвезет продукты нуждающимся семьям с детьми и пожилым людям Челябинской области. Помощь в виде наборов весом около 5 кг получат более 250 нуждающихся, проживающих в Челябинской области. Участие в мероприятии примут 400 волонтеров», — рассказывают организаторы конкурса.

Принять участие в акции «Корзина доброты» можно 13 марта с 10:00 до 18:00 в одном из магазинов Челябинска.