Российское подразделение «Фортума» продолжит работать под новым брендом

Финская корпорация выйдет из акционерного капитала компании

Планируемый выход Fortum из акционерного капитала российского подразделения — ПАО «Фортум» — не скажется на работе компании и персонала. Дочерняя организация является операционно и финансово самостоятельной и продолжит выполнять обязательства, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе компании. При этом в ближайшее время российское подразделение перестанет использовать бренд Fortum.

«За годы присутствия Fortum в России российский „Фортум“ успешно завершил программу строительства новых мощностей в тепловой генерации и стал крупнейшим игроком в отечественной возобновляемой энергетике. Решение акционера, в числе прочего, связано с тем, что в условиях внешних санкций со стороны Европейского союза и других стран становится сложно обеспечивать развитие российского дивизиона», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Фортум» Александр Чуваев.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», финский концерн «Фортум» заявил о контролируемом уходе с российского рынка. В квартальном отчете сказано, что предприятия холдинга планируют продать.

В структуру российского подразделения «Фортума» входят семь теплоэлектростанций. Четыре из них — в Челябинской области, три — в Тюменской области. Также «Фортуму» на 50% принадлежит гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области — «Уралэнергосбыт». Регион является единственным, где «Фортум» работает на сбытовом рынке.