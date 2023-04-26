Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом

Под временное управление попали доли акционеров в компании «Фортум»

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится о необходимости «принятия безотлагательных мер» в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств, направленные на лишение или ограничение прав собственности российских компаний и граждан.

В случае лишения права собственности или угрозы такого лишения на имущество, находящееся на территории недружественных стран, вводится временное управление в отношении имущества и ценных бумаг иностранных лиц из недружественных стран.

Временным управляющим будет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Президент, в том числе по предложению Росимущества, может определить другого временного управляющего.

Временный управляющий получит права собственника движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах, имущественных прав. Он будет также заниматься инвентаризацией имущества и обеспечивать сохранность такого имущества.

«Финансирование расходов, связанных с временным управлением имуществом, осуществляется за счет доходов от его использования», — говорится в документе.

Временное управление имуществом прекращается по указу президента.

Под временное управление Росимущества попали доли акционеров в компаниях «Фортум» (более 98 процентов) и «Юнипро» (более 83%).

Напомним, финский концерн «Фортум» заявил о контролируемом уходе с российского рынка. В структуру российского подразделения «Фортума» входят семь теплоэлектростанций. Четыре из них — в Челябинской области, три —в Тюменской области. Также «Фортуму» на 50% принадлежит гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области — «Уралэнергосбыт». Регион является единственным, где «Фортум» работает на сбытовом рынке.