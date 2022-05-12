«Фортум» заявил об уходе с российского рынка

Предприятие контролирует четыре ТЭЦ в Челябинской области и на 50% владеет «Уралэнергосбытом»

Финский концерн «Фортум» заявил о контролируемом уходе с российского рынка. Предприятия холдинга планируют продать. Также в ближайшее время возобновится процесс продажи российской дочерней компании Uniper — «Юнипро». Об этом сообщается в квартальном отчете холдинга.

«В качестве предпочтительного пути рассматривается потенциальная продажа российских предприятий Fortum. Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper „Юнипро“ будет возобновлен как можно скорее. Эти процессы могут занять некоторое время и подлежат утверждению регулирующими органами. Тем не менее мы приняли решение прекратить использование бренда Fortum в России», — приводятся слова президента концерна Маркуса Раурамо в отчете.

В структуру российского подразделения «Фортума» входят семь теплоэлектростанций. Четыре из них — в Челябинской области, три — в Тюменской области. «Юнипро» принадлежат Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС и Смоленская ГРЭС. Также «Фортуму» на 50% принадлежит гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области — «Уралэнергосбыт». Второй долей владеет российское АО «Энергосбытовая компания “Восток”».

В начале марта «Фортум» на фоне специальной военной операции РФ на Украине принял решение отказаться от новых инвестиционных проектов в России, но заявил о продолжении деятельности в РФ в обычном режиме. Также концерн пообещал завершить работу по переводу челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ.

ИА «Первое областное» отправило запрос в пресс-службу «Фортума» с просьбой прокомментировать планы по завершению начатых инвестпроектов и продаже активов в регионе. На момент публикации материала ответ не поступил.