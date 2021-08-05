Прокурор потребовал от мэра Челябинска решить проблему с сетями отопления

Наружные сети нуждаются в капитальном ремонте

В Челябинске идет подготовка сетей к отопительному сезону. Прокуратура Металлургического района проверила их готовность к предстоящей зиме и выявила ряд нарушений. Сети нуждаются в капремонте, а в планах МУП «ЧКТС» его еще нет. Прокурор потребовал от Натальи Котовой решить проблемы с теплоснабжением в Металлургическом районе до отопительного сезона, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратурой Металлургического района г. Челябинска в ходе проверки подготовки наружных сетей теплоснабжения района к отопительному периоду 2021-2022гг. выявлено отсутствие конкретных мероприятий со стороны МУП „ЧКТС“ по разрешению обозначенной проблемы с теплоснабжением многоквартирных домов в границах улиц Липецкая, Б. Хмельницкого, Жукова, Театральный переулок», — пояснили в прокуратуре.

На этих участках сети нуждаются в капитальном ремонте, а ежегодные планы работ предприятием формируются без учета технического состояния данных сетей.

Прокурором района внес представление об устранении нарушений законодательства и принятии действенных мер Наталье Котовой.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.