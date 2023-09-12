На Южном Урале выросла продолжительность здоровой жизни

А также уменьшилась смертность трудоспособного населения

В Челябинской области за последние два года выросла ожидаемая продолжительность здоровой жизни: с 56,9 лет в 2021г. до 59 лет в 2022г.. Об этом в своем телеграм-канале сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Она также призвала не путать этот показатель с продолжительностью жизни, которая в Челябинской области составила в 2021 году 72,2 года.

«Смертность трудоспособного населения, а также граждан старше трудоспособного возраста имеет устойчивую тенденцию к снижению. Если в 2021 году смертность населения трудоспособного возраста у нас на каждые 100 тысяч человек составляла 973,4 среди мужчин, то к 2022 году показатель улучшился до 877,4. По женщинам уменьшение того же показателя составило с 315,9 в 2021 году до 260,8 в 2022г.», — отметила чиновник.

А вот вовлекаться в здоровый образ жизни жители нашего региона стали реже. В 2021 году их было 5,2%, а в 2022 — 4,6%. Впрочем, есть надежда на то, что по итогам 2023 года вырастет число тех, кто заботится об активном долголетии. Ведь для жителей Челябинской области обновляется спортивная инфраструктура, проводятся различные профилактические мероприятия и диспансеризация.

Детей на Южном Урале рожать стали реже, и эта тенденция характерна для большинства регионов России. На одну женщину в нашем регионе приходилось 1,533 ребенка в 2021 году, а в 2022 — 1,468. При этом есть позитивный тренд на многодетность: третьих и последующих детей у нас в регионе рожают чаще.

«Это важно поддержать. Задача на текущий год: сохранить динамику улучшений и усилить меры, которые могли бы переломить ситуацию в отношении обозначенных демографических трендов», — подытожила Ирина Гехт.