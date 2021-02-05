Промкластеры Челябинской области могут получить льготные займы до 30 млн рублей

Кредиты рассчитаны на пять лет под 1% годовых

На сегодняшний день в десяти населенных пунктах Челябинской области находятся семь промышленных кластеров, четыре из которых уже зарегистрированы, еще у трех заявки на рассмотрении. Челябинская область занимает второе место в рейтинге лучших регионов страны по их развитию, сообщает пресс-служба правительства региона. В прошлом году восемь предприятий-участников получили гранты на 80 млн рублей, что позволило возместить часть затрат на приобретение оборудования. Начальник управления промышленности и новых технологий областного Минпрома Дмитрий Лысенко подробнее рассказал, на что направлена поддержка промкластеров.

«Семь кластеров, действующих в десяти муниципалитетах области, — это 74 предприятия, 12 тысяч рабочих мест и выпуск продукции на 20 млрд рублей ежегодно. Их поддержка на уровне региона осуществляется прежде всего за счет налоговых льгот и преференций. Это, в первую очередь, субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей и инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Он позволяет вернуть 90% средств, затраченных на покупку оборудования, модернизацию и реконструкцию производства»,

— пояснил Дмитрий Лысенко.

На недавнем совещании представители областного Минпрома, Фонда развития промышленности (ФРП) и промышленных кластеров обсудили дальнейшие меры финансовой поддержки кластерных проектов региона. Директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков назвал некоторые из них.

«В этом году поддержка кластеров из средств областного бюджета будет не только сохранена, но, возможно, даже расширена. В ближайшем будущем возобновится финансирование господдержки по постановлению Правительства РФ № 41 о предоставлении из федерального бюджета субсидий участникам промкластеров на возмещение части затрат на производство импортозамещающей промышленной продукции. Эта инициатива губернатора Алексея Текслера и министерства промышленности Челябинской области была полностью поддержана федералами. Сейчас мы ждем окончательную редакцию документа»,

— прокомментировал Сергей Казаков.

Кроме того, региональный ФРП разработал и запустил собственную программу льготного финансирования «Кластер», направленную на поддержку проектов. Согласно условиям, предприятие может получить от ФРП заем от 3 млн рублей до 30 млн рублей под 1% годовых сроком до пяти лет, а погашение основного долга приходится на последние два года.