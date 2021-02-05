Выписка пациентов с коронавирусом идет рекордными темпами. За минувшие сутки врачи закрыли больничный 845 южноуральцам. Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, новую коронавирусную инфекцию победили 35 тысяч 875 человек.
«На лечении остаются 8 тысяч 900 пациентов. За прошедшие сутки выполнено 8 тысяч 692 теста — выявлено 270 свежих случаев заражения. Среди вновь заболевших три школьника», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.
От коронавируса накануне скончались еще 15 тяжелых пациентов. У десяти из них инфекция стала основной причиной смерти, еще пять человек умерли от сопутствующих недугов.
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