Число выписанных с ковидных больничных в три раза выше числа заболевших

Свежая сводка Минздрава Челябинской области на 5 февраля 2021 года

Выписка пациентов с коронавирусом идет рекордными темпами. За минувшие сутки врачи закрыли больничный 845 южноуральцам. Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, новую коронавирусную инфекцию победили 35 тысяч 875 человек.



«На лечении остаются 8 тысяч 900 пациентов. За прошедшие сутки выполнено 8 тысяч 692 теста — выявлено 270 свежих случаев заражения. Среди вновь заболевших три школьника», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.



От коронавируса накануне скончались еще 15 тяжелых пациентов. У десяти из них инфекция стала основной причиной смерти, еще пять человек умерли от сопутствующих недугов.