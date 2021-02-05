«Трактор» попытается прервать победную серию «Амура»

Челябинцы в четвертый раз встретятся с хабаровчанами

Продолжает домашнюю серию матчей челябинский «Трактор». В пятницу, 5 февраля, «черно-белые сыграют с «Амуром» из Хабаровска. Эта встреча станет четвертой и заключительной между командами в текущем сезоне. Предыдущие три игры неизменно заканчивались победой «Трактора».



Суммарно в этом игровом году подопечные Анвара Гатиятулина забросили в ворота «Амура» 11 шайб, пропустив от «тигров» лишь три гола. Такого показателя челябинцам удалось достичь благодаря домашнему разгрому 5:0, который случился 20 сентября. За всю историю КХЛ команды провели между собой 29 матчей, 20 из них остались за «черно-белыми».

За последние пять матчей у «Амура» три поражения и две победы. Причем хабаровчане выиграли две встречи подряд у «Сибири» с одинаковым счетом 3:1. У «Трактора» за пятиматчевый отрезок четыре победы. Единственное поражение челябинцам нанес «Ак Барс».

Встреча «Трактора» против «Амура» состоится в пятницу, 5 февраля, в 19:00 на арене имени Валерия Белоусова. Игру в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной». Итоги каждого из периодов будут появляться в нашем телеграм-канале.