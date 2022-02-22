Red Wings отменила рейсы из Челябинска в Уфу из-за низкого спроса

На обслуживание направления были выделены субсидии

Авиакомпания Red Wings отменила рейсы из Челябинска в Уфу. На обслуживание этого направления ранее выделялись субсидии. Решение принято из-за низкой популярности и недозагрузки бортов, сообщили в пресс-службе аэропорта Уфы.

Как рассказали в уфимском аэропорту, руководство ведет переговоры с Red Wings о возобновлении авиасообщения летом. В высокий сезон популярность направления, как правило, возрастает.

В компании Red Wings подтвердили информацию о полной отмене рейсов Челябинск — Уфа. Представитель компании сообщил, что официальный комментарий будет подготовлен позднее.

Red Wings является базовой авиакомпанией для челябинского аэропорта. В январе 2022-го Red Wings запустила из Челябинска рейсы в Волгоград, Казань, Красноярск и Самару. В марте будут доступны перелеты в Нижний Новгород, в мае — в Воронеж. Сохраняются субсидируемые полеты в Астрахань, Махачкалу, Мурманск, Сургут, Ханты-Мансийск, Пермь, Омск, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. Рейсы в Краснодар, Калининград, Новый Уренгой и Норильск с 2022 года выполняются на коммерческой основе.