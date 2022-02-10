Из Челябинска запустят авиарейсы в Нижний Новгород и Воронеж

Пассажиров будут перевозить на самолетах Sukhoi SuperJet-100

Из Челябинска запустят два новых рейса, сообщает пресс-служба челябинского аэропорта. В марте можно будет улететь в Нижний Новгород, а с мая — в Воронеж. Перевозчиком является базовая авиакомпания челябинского аэропорта Red Wings. На маршрутах будет самолет Sukhoi SuperJet-100 вместимостью 100 пассажиров.

Рейсы из Челябинска в Нижний Новгород запланированы на среду и воскресенье с 2 марта. Вылет — в 13:40, а время в пути составит два часа. Обратно самолет будут отправлять в 14:10. Цена билета в одну сторону — 1999 рублей с ручной кладью и 4600 рублей с багажом. Полетная программа будет действовать только в марте, судя по сайту авиакомпании. За это время перевозчик рассчитывает выяснить спрос на это направление.

В Воронеж из Челябинска можно будет летать с 4 мая по 29 октября по средам и субботам. Вылет — в 17:35, время в пути — два с половиной часа. Обратно — в 18:50. Билет в одну сторону в мае стоит 1499 рублей с ручной кладью и 4750 рублей с багажом. В остальные месяцы даже с ручной кладью стоимость билета составит 4050 рублей.

Напомним, что в январе 2022-го Red Wings запустила из Челябинска рейсы в Волгоград, Казань, Красноярск и Самару. Кроме того, в этом году, как сообщает пресс-служба аэропорта, сохраняются субсидируемые полеты в Астрахань, Махачкалу, Мурманск, Сургут, Ханты-Мансийск, Пермь, Уфу, Омск, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. Рейсы в Краснодар, Калининград, Новый Уренгой и Норильск теперь выполняются на коммерческой основе.

В 2021 году пассажиропоток в аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова составил 1,8 млн человек. Это на 6% больше, чем в допандемийном 2019 году, и на 57% — чем в 2020-м. Наибольшее количество пассажиров было на внутренних воздушных линиях — 1,68 млн. В этом году воздушная гавань планирует обслуживать 2 млн пассажиров. Рост к 2021 году ожидается на уровне 9% за счет восстановления международных перевозок до докризисных значений и увеличения объемов перевозок субсидируемых рейсов.



По данным пресс-службы челябинского аэропорта, наибольший рост пассажиропотока в 2021 году к 2019-му показали направления: Анапа (+3615%), Геленджик (+425%), Сургут (+192%), Ростов-на-Дону (+146%), Сочи (+143%), Краснодар (+96%), Симферополь (+95%), Санкт-Петербург (+63%), Казань (+49%), Новосибирск (+43%) и Минеральные Воды (+26%).