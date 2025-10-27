В Челябинске автомобилисты тратят на зимние шины 28 тысяч рублей

Предпочтение отдают резине японских брендов

В Челябинске каждый четвертый автомобилист в ожидании осадков и холодов уже сменил летнюю резину на зимнюю. Средний бюджет, который автовладельцы выделяют на покупку шин, составляет 28 тысяч рублей. Большинство водителей отдают предпочтение резине японских производителей. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе сервиса «Авито».

«В Челябинске 44% автовладельцев отправляются в шиномонтаж, когда становится стабильно холодно. Еще 27% ждут первого снега, а 24% уже успели сменить резину к сезону. В последний момент, когда уменьшаются очереди в сервисах, переобуваются только 3% водителей»,— рассказали аналитики.

40% водителей выбирают шины японских марок. По 37% отдают предпочтение европейским и российским производителям резины. Каждый пятый автомобилист покупает шины корейских марок. Наименее популярна резина американских и китайских производителей.

Что по деньгам: средний бюджет — 28 тысяч рублей. При этом женщины готовы потратить на две тысячи больше, чем мужчины. Каждый третий автомобилист при планировании бюджета выделяет на покупку шин от 20 до 40 тысяч рублей, больше — каждый пятый. Берут резину в основном в специализированных магазинах — таких 42%. 27% автолюбителей заказывают их онлайн в спецмагазинах, 15% — на маркетплейсах.