Производство шоколада в Челябинской области выросло на 13%

Цены на сладости тоже поднялись

Ежегодно 11 июля сладкоежки всего мира отмечают День шоколада. По данным Челябинскстата, предприятия Челябинской области в 2021 году произвели 9,8 тыс. тонн шоколада. Это на 12,7% больше, чем в 2020-м.





Источник: Челябинскстат

При этом цены на шоколад выросли за год на 18%. Стоимость килограмма превышает 965 рублей. Основное сырье для его приготовления — какао — стало дороже на 20% (871 рубль за килограмм). Аналитики прогнозируют, что из-за санкций цены на шоколад могут вырасти еще на 30% до конца года.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в результате санкций некоторые зарубежные бренды приостановили свою работу в России, освободив примерно 15% рынка. Шоколад на Южном Урале делают, например, в Миассе. Наш корреспондент побывал на производстве и рассказал, как устроена фабрика.

Килограмм сливочного мороженого в Челябинской области за год подорожал на 18%.