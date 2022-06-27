Шоколадные конфеты подорожали на 35% в Челябинской области

Цены растут из‑за санкций

Шоколадные конфеты в Челябинской области подорожали за год на 35%. По данным Росстата, в мае килограмм стоил 430 рублей. Цены на шоколад в среднем выросли до 939 рублей за килограмм. Это на 15% больше, чем в 2021-м. Основное сырье для его приготовления — какао — стало дороже на 20% (871 рубль за килограмм). Аналитики прогнозируют, что из-за санкций цены на шоколад могут вырасти еще на 30%.

В результате санкций некоторые зарубежные бренды приостановили свою работу в России, освободив примерно 15% рынка, говорится в исследовании рынка Промсвязьбанка. Рост цен может составить до 30%.

Как отмечают аналитики, большая часть какао-бобов поставляется в Россию из Кот-д’Ивуара (33%), Ганы (18%), Камеруна (13%) и Нигерии (8%) — при этом вся логистика проходила через страны Европы. В условиях санкционных ограничений на локальном рынке возможны перебои с доставкой сырья.

Также на стоимость продукции из шоколада влияют валютные колебания и проблемы с оборудованием — станки для шоколадной массы изготавливают в Швейцарии, а оборудование для разлива шоколадных плиток и конфет — в Германии и Дании.

По состоянию на 2021 год, около 81% производства шоколада и шоколадной продукции принадлежали иностранным компаниям, которые имеют собственные производства в России: Nestle — 33% локального рынка, Mars — 27%, Mondelez — 12%.





Как повели себя компании с производством шоколада в России

Швейцарская Nestle, хоть и не покинула рынок, но ограничила продажи своей продукции (например KitKat и Nesquik), сосредоточившись лишь на товарах первой необходимости (детское и больничное питание).

Приостановка затронула импорт и экспорт продукции американской Mars (M&M’s, Snickers, Twix, Dove, Skittles, Bounty, Mars, MilkyWay, Maltesers, «Коркунов»).

Mondelez International (бренды Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls), а также Ferrero сообщили о приостановке инвестиций и расходов на рекламу.

Компания Lindt (бренды Lindor, P&M, Caffarellino, Swiss Classic, Excellence), бельгийская Barry Callebaut и финская Fazer (Karl Fazer, Dumle и Geishа) приостановили свою деятельность.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», килограмм сливочного мороженого в Челябинской области за год подорожал на 18%.