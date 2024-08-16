Производство деталей для Lada Vesta и Largus открыли в Магнитогорске

Финансовую поддержку оказал ФРП

Научно-производственное объединение «БелМаг» наладило в Магнитогорске выпуск узлов подвески и рулевой системы для автомобилей Lada Largus и Vesta, а также «Газель Next». Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу Фонда развития промышленности (ФРП).

В создание производства инвестировали почти 300 миллионов рублей. Из этой суммы 222 миллиона рублей в виде льготного займа предоставил ФРП по специальной программе «Автокомпоненты».

Ежегодный объем выпуска шаровых опор составляет до 360 тысяч изделий, рулевых наконечников — до 500 тысяч. С займом от ФРП мощности выросли на 14% и 36% соответственно.

Ранее для машин использовали запчасти из Словакии, Германии и Кореи.