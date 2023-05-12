В Челябинске сократились сроки поставок автозапчастей для иномарок

Дефицитные позиции сохраняются по двигателям и кузовным элементам

Автосервисы с помощью параллельного импорта решили трудности с наличием основных запчастей: топливных фильтров, тормозных дисков и колодок. Но в части поставок двигателей и кузовных элементов, лобовых стекол дефицитные позиции сохраняются. ИА «Первое областное» выяснило, как сегодня выстроена логистика по поставкам комплектующих для иномарок.

90 дней ожидания

Средний срок ожидания запчастей для иномарок сегодня составляет около 30 дней, если комплектующих не оказалось в наличии на складе челябинского автосервиса. По дефицитным позициям — 90 дней, но возможен отказ в отгрузке со стороны поставщика, тогда заявку придется повторить.

«Что касается дефицита, то в целом проблема решена. Сегодня автовладельцы смогут найти практически любую запасную часть на свой автомобиль, но, возможно, это будет не знакомый бренд, а менее известный производитель. В нашей сети практически все запчасти для обслуживания и ремонтов есть в наличии, как оригинальные, так и дубликаты. Сложности для ряда марок могут возникать только с запчастями для кузовного ремонта. Их также можно приобрести, но, возможно, сроки доставки будут дольше, чем были до кризиса», — сообщила директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Она пояснила, что в этом году сложности возникали с подбором и доставкой следующих позиций: оригинального лобового стекла для BMW X3, Х5, передних фар и кузовных элементов для Land Rover Range Rover, стекол для Volvo XC90. На такие позиции сроки доставки доходят до 90 дней, уточнила эксперт.

«Автосервисы и ранее не размещали кузовные элементы на складах, работая по предзаказам. Но до 2022 года была возможность оперативно поставить детали заказчику, теперь сроки отгрузки увеличились в два раза до 60 дней. При заказе кузовных элементов для Bentley или BMW есть практика отмены, то есть, прождав два месяца, заказчик может так и не получить необходимый товар», — говорит основатель международной компании ООО «АРС-Практик» Антон Лысков.

По его словам, проблему поставок дефицитных позиций удается решать за счет параллельного импорта, но практика расчетов от юрлица в этом формате невозможна. Как известно, дорогие иномарки стоимостью более 10 млн рублей оформлены на предприятия, их техобслуживание и ремонт также ранее погашались со счетов юрлиц.

«Поставщики автозапчастей за рубежом требуют наличный расчет в местной валюте и преимущественно от физлица. Автосалоны Объединенных Арабских Эмиратов, к примеру, не готовы отгружать автомобили российским юрлицам, поскольку из-за санкций их деятельность может оказаться под угрозой. С принятием 11-го пакета санкций, который призван ограничить экспорт из стран Евросоюза в третьи страны, продажи автомобилей и запчастей к ним станут еще более проблемными», — уточнил Антон Лысков.

По его словам, в настоящее время официально завезти двигатель от европейского производителя в Россию нельзя, по параллельному импорту — можно, но никто при этом не даст гарантий на качество продукции, и цена за мотор будет как минимум в два раза выше из-за усложнения логистики и таможенного оформления.

Логистика и ценник

По словам экспертов, автозапчасти и комплектующие на японские марки машин поступают в Россию через Хабаровск и Владивосток из Японии и Кореи, проблем с их поставками нет. В Санкт-Петербург везут расходные материалы из Финляндии, в Москву поставляют автозапчасти из Китая, ОАЭ, Киргизии. В Челябинскую область основной поток автокомпонентов идет через границу с Казахстаном.

«С начала года средние цены на запчасти значительно не изменились. На некоторые позиции был небольшой рост, в пределах 10—15%, но он связан с курсовыми колебаниями. В целом, если говорить о динамике цен на запчасти, то в начале 2022 года был резкий рост стоимости запчастей. Тогда подорожали абсолютно все запчасти, на все марки и модели автомобилей. К примеру, масла подорожали практически в два раза. Также значительно выросли в цене европейские бренды запасных частей. На какие-то позиции рост был действительно кратный», — говорит Татьяна Овчинникова.

По ее словам, к концу 2022 года ситуация с ценами на запчасти стабилизировалась. Рынок трансформировался, появились новые бренды, новые производители, были налажены логистические цепочки, уже понятны наценки на новые варианты доставки.

«Поэтому в этом году таких резких скачков, значительных колебаний мы уже не наблюдаем. Но, как и любой импортируемый товар, стоимость запчастей зависит от курса валют: если курс растет, цены на запчасти двигаются в том же направлении», — пояснила она.

Так, стоимость фильтра воздушного для BMW снизилась в апреле по сравнению с мартом на 14% — до 1,3 тыс. рублей за штуку, масляный фильтр можно приобрести на 10% дешевле — за 1,9 тыс. рублей, колодки тормозные также подешевели на 10% — до 3,2 тыс. рублей (передние) и до 1,9 тыс. рублей (задние). По словам экспертов, на динамику цен на автозапчасти всегда большое влияние оказывает курс валют.

«Лидирующие позиции по поставкам запчастей в Россию занимает Китай. Объемы отгрузки с начала 2023 года выросли еще больше, и тенденция такова, что рост сохранится в ближайшие годы. Китай в последние пять лет сильно продвинулся вперед в автопроме и производстве автозапчастей. Если ранее детали изготавливали в основном в небольших частных цехах и качество их было невысоким, то сегодня комплектующие поставляют крупнейшие концерны, качество продукции которых на высоте. Конечно, китайские производители на фоне роста спроса держат ценник, но китайские запчасти, как правило, все равно на 10—15% дешевле европейских», — говорит вице-председатель челябинского регионального отделения «Опоры России», основатель ГК G2R Рушан Ганиятов.

По его словам, сотрудничество с китайскими бизнес-партнерами продолжит укрепляться, и не только на уровне «АвтоВАЗа». Многие успешные команды автодилеров европейских и американских марок автомобилей в России уже сменили вывески на китайские бренды.