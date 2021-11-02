Южноуральские аграрии представили свою гастрономическую продукцию на фестивале «Вкусы России»

Жители области могут проголосовать за любимые продукты и блюда

Десять южноуральских агропредприятий участвуют в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». На одноимённом сайте идет народное голосование, которое определит абсолютных победителей. Поддержать «Подсолнечное масло «Брединское», «Аргаяшского гуся», «Султановский сыр», «Миасский ресторан в банке» и другие гастрономические бренды Челябинской области жители региона могут до 7 ноября, сообщает пресс-служба Минсельхоза области. Сырьё для своих фермерских, технологичных, современных деликатесов участники конкурса получают на южноуральских полях.

Во втором по счету Национальном конкурсе «Вкусы России» участвуют и новички, и конкурсанты прошлого года. За победу в конкурсе вновь будут бороться «Подсолнечное масло «Брединское», «Аргаяшский гусь», «Султановский сыр», «Краснопольский сыр». ООО «Революция вкуса» — победитель прошлого года — представляет два бренда: уже известный — «Сыры из Сыростана» и дебютный — «Миасский ресторан в банке» - гастрономические консервы с ресторанными блюдами. Квашеная капуста по старинным рецептам предстанет под брендом «Петровские соленья».

Новые участники конкурса представляют популярные продуктовые направления мясной переработки и готовых пищевых продуктов, а также традиционный уральский мёд: «Уральский окорок», «Уха по-уральски», «Солянка по-уральски», «Пюре картофельное с овощами по-уральски», «Таяндинский мёд», «Дубровские колбасы».

Сырьё для своих фермерских, технологичных, современных деликатесов участники конкурса получают на южноуральских полях, будь то мясо, овощи или молоко. Все уже сказали своё слово в современной гастрономии, взяв за основу старинные рецепты и порадовав потребителей натуральным продуктом, либо применив современную технологию переработки, но сохранив вкус и качество сырья.