Сегодня, 3 марта, в городе Кириши стартует заключительный тур чемпионата России по водному поло среди женщин. Основной состав «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» обеспечил себе первое место, но молодежной команде из Златоуста предстоит серьезная борьба за место в «Финале четырех», сообщает пресс-служба клуба.
Златоустовский клуб «Динамо-Уралочка» в нынешнем сезоне представлен двумя коллективами. Основная команда досрочно обеспечила себе выход в финал и лидирует в турнирной таблице. Молодежной команде предстоит серьезная борьба с сильными соперниками. Свой первый матч в этом туре команды «Уралочки» проведут между собой.
Нынешний сезон первый состав «Динамо-Уралочки» проводит очень мощно и уверенно. При этом девушкам из Златоуста хватает сил успешно играть на нескольких фронтах — за сборную страны, в еврокубках, чемпионате страны.
Однако нет ясности по ситуации с матчем Евролиги с итальянским клубом «Плебисцито Падуя». Напомним, что 20 февраля «Динамо-Уралочка» в Италии победила 11:8.
Ответный четвертьфинальный матч должен был состояться в Челябинске 26 февраля, но он был отменен. Итальянская команда не смогла приехать в Россию. Европейская федерация водных видов спорта (ЛЕН) пытается найти варианты проведения этого матча.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города