Управление ЖКХ Челябинска возглавит экс‑спикер собрания молодых депутатов

Прежний руководитель Александр Кочерещенко попросил понизить себя в должности

Начальник управления ЖКХ Челябинска Александр Кочерещенко попросил перевести себя на должность ступенькой ниже — в заместители начальника этого же управления, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе мэрии. Его место займет 38-летний Евгений Малеев.



По данным пресс-службы администрации Челябинска, Александр Кочерещенко подал заявление о переводе на должность замначальника управления ЖКХ, аргументируя это своим достаточно преклонным возрастом.

Новый начальник управления Евгений Малеев — уроженец Челябинска, высшее образование получил в ЮурГУ по специальности «Антикризисное управление». В свое время он возглавлял Собрание молодых депутатов Челябинской области, сам будучи депутатом Курчатовского райсовета. Последним местом работы Малеева значится должность советника председателя Законодательного собрания Калужской области.