Предприятия Челябинской области представляют свои разработки на форуме «Армия-2021»

На крупном мероприятии демонстрируют достижения научно-технической мысли

16 предприятий Челябинской области представляют регион на седьмом Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Он проходит с 22 по 28 августа в Москве в трех местах: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». Форум объединил более 1500 предприятий, свыше 800 военных экспертов и 35 официальных делегаций, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.

Девять южноуральских производств представлены на коллективном стенде региона в павильоне С. Это НПО «Электромашина», «Втор-Ком», «Донкарб графит», «Завод «СпецАгрегат», «Завод спецтехники «ГИРД», Златоустовский оружейный завод, «Легпром», «Урал ПожТехВооружение» и Озерский завод энергоустановок.

«Завод СпецАгрегат» представляет подвижный авиационный электроагрегат АПА-100-СА и снегоочиститель СШР-1. Первый предназначен для электростартерного запуска авиационных двигателей летательных аппаратов, питания бортовой электроаппаратуры в наземных условиях, буксировки к месту стоянки, а второй помогает отбрасывать снежные валы на взлетно-посадочных путях к аэродромам и автомобильных дорогах с усовершенствованным покрытием.

«Донкарб графит» демонстрирует углеграфитовые конструкционные материалы и фасонные изделия со специальными свойствами из пиролитического, изостатического и силицированного графита, углеродного и углерод-углеродного композитного материала, а также углеродные порошки с различными свойствами.

НПО «Электромашина» демонстрирует два гражданских изделия: модульную интеллектуальную систему управления AMASIS 2.0 с модулем экологического мониторинга и тяговый асинхронный электродвигатель ЭДБТ для низкопольного трамвая. Кроме того, представлена мобильная мастерская по ремонту электрооборудования. В зоне концерна «Уралвагонзавод» (головная компания для «Электромашины») и Военно-морского флота от челябинского предприятия выставлен обновленный модуль «Охотник» со специально разработанными для него защитными кожухами и с новым пулеметом.

Челябинский тракторный завод, представленный отдельным стендом, презентует новый трактор Б11Э с электромеханической трансмиссией, прототип мини-экскаватора и гражданские дизельные двигатели В-31МФ (мощность до 510 л.с.) и В2Ч (мощность до 24 л.с.), которые можно применять на сельскохозяйственной технике.

Делегацию Южного Урала возглавляет вице-губернатор Егор Ковальчук, в составе — министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павел Рыжий и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков. Они проведут несколько встреч и деловых переговоров.

«На форуме „Армия“ ежегодно ведется не только выставочная деятельность, которая, безусловно, является одной из главных частей мероприятия и на которой заводы и компании Челябинской области традиционно демонстрируют свои лучшие разработки, но и активно функционирует научно-деловая составляющая. Открытый обмен мнениями и свободный конструктивный диалог лидеров мировой военно-технической сферы, представителей власти, экспертного и научного сообществ рождают неожиданные и интересные решения задач по развитию ОПК, а сегодня и в вопросах диверсификации их производств. Предприятия региона активно принимают участие в обсуждениях. Так, например, на предстоящих круглых столах представители „Электромашины“ поделятся опытом создания технопарка», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Добавим, что, кроме вышеуказанных предприятий, разработки Южного Урала на собственных стендах представляют автозавод «Урал», Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева, завод «Пластмасс», «Уралавтоприцеп», «Уралэлемент» и «Центр КиберБезопасности».