В Челябинской области назначили нового командира Уральской танковой дивизии

Полковника Рамиля Ибатуллина уже представили военнослужащим

Новым командиром танковой дивизии, дислоцированной в Чебаркуле, назначен полковник Рамиль Ибатуллин. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин представил его военнослужащим гвардейской танковой дивизии, сообщили в ЦВО.

Полковник Рамиль Ибатуллин окончил Казанское высшее военное танковое командное училище, затем Общевойсковую академию имени М. В. Фрунзе и Академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Последовательно прошел все командные должности от командира взвода до командира горной мотострелковой бригады.

Службу проходил в регионах Урала, Поволжья, Сибири, а также на юге России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, а также наградами Министерства обороны.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входят три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальоны, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.