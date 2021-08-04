В Челябинской области объявили набор в запас Вооруженных сил РФ

Военный комиссариат приглашает южноуральцев в мобилизационный резерв

Военные комиссариаты Челябинской области объявили набор в мобилизационный людской резерв. Ищут молодых и амбициозных южноуральцев для доукомплектования Вооруженных сил РФ. Отряды формируются для оперативной мобилизации в случае необходимости. Заключившие контракт в Минобороны могут спокойно работать на своем месте, но они имеют финансовое стимулирование и ряд льгот, поясняет врио военного комиссара Челябинской области Сергей Варламов.

Южноуральцы, поступившие в мобилизационный резерв, пребывают в запасе. В мирное время они участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть в течение первых суток.

Резервист может совмещать собственную работу с военными занятиями и сборами. Министерство обороны компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка во время таких сборов.

«Заключившим контракт гарантируется достойное финансовое стимулирование, упрощенное поступление в вузы министерства обороны РФ, карьерный рост, получение навыков вождения военной техники, стрельбы из всех видов вооружения, квалифицированное медицинское обслуживание и много другое», — рассказал ИА «Первое областное» временно исполняющий обязанности военного комиссара Челябинской области Сергей Варламов.

Подробности контракта можно узнать по телефону 8(351) 266-60-98.