Предприятия Челябинской области и Беларуси подписали двусторонние соглашения

Регионы обменяются молочной продукцией, а на полях Южного Урала заработают белорусские комбайны

Челябинская область подписала несколько соглашений с Республикой Беларусь на XVII заседании совместной рабочей группы по развитию сотрудничества. Специально для этого на Южный Урал приехала внушительная делегация из Гомельской области: более 50 организаций, заинтересованных в двусторонних отношениях, новых контрактах и взаимных поставках. Как передает корреспондент ИА «Первое областное», сегодня, 22 мая, было подписано несколько документов.

«С 2023 года мы занимаемся открытием нашего рынка, в котором уже 150 компаний представили свою продукцию. За это время заключено более 60 контрактов на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей. С прошлого года открылся прямой рейс между Челябинском и Минском, он очень востребован, а в ближайшее время будет уже два рейса. Поэтому практически по всем направлениям мы наращиваем наше сотрудничество», — прокомментировал итоги рабочей встречи первый вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк.

Гости уже побывали на молочном производстве в Челябинске, а также на машиностроительном производстве в Миассе.

«За год многое сделано в промышленной, агрокоммерческой, сельскохозяйственной, научно-технической, культурной и спортивной сферах. Мы хорошо знакомы с продукцией Республики Беларусь и ее качеством. В свою очередь, в Республике Беларусь также можно встретить товары, произведенные в нашем регионе», — отметил Иван Куцевляк.

Стороны подписали соглашения о намерениях к внешнеторговому договору о закупке молочной продукции между ООО ТД «Любимо» и ОАО «Милкавита», сотрудничестве и поставке мясной продукции между ИП «Куклин» и ОАО «Калинковичский мясокомбинат». А на поля Южного Урала теперь выйдет белорусская техника: министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин подписал договоры с Минским тракторным заводом о поставке 260 единиц техники и с ОАО «Гомсельмаш» — на поставку 12 комбайнов.

«Должен сказать, что представительство техники Республики Беларусь у нас уже очень внушительное. Тракторы марки МТЗ очень эффективно работают на полях Челябинской области. Поэтому мы еще раз перезаключили соглашение, которое у нас существовало ранее. Соответственно, к нам поставят дополнительную партию в 260 единиц техники, которые будут работать не только на полях, но и в сфере ЖКХ», — поделился Алексей Кобылин.

Также стороны договорились об оказании транспортных услуг и производстве гусеничных бульдозеров Б11.

«Товарооборот наших стран развивается, растет, реализуются различные инвестиционные проекты. Сегодня подписан договор между Челябинским тракторным заводом и Мозырским машиностроительным заводом по производству бульдозеров. Рассчитываем также на сотрудничество в производстве промышленных роботов. Развитие идет, задачи поставлены главами наших государств. Идея уйти от импортозамещения и фактически обеспечить независимость — это основной вектор в работе организации промышленности и Республики Беларусь и России», — подчеркнул первый замминистра промышленности Республики Беларусь Андрей Конюшко.

Напомним, за четыре месяца 2025 года экспорт продовольственных товаров из Челябинской области в Беларусь вырос на 77% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.