Челябинская область и Беларусь планируют расширение сотрудничества

Сегодня будет подписано сразу несколько соглашений с Гомельской областью

В Челябинске стартовало XVII совместное заседание рабочей группы по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Челябинской области. Оно посвящено выработке совместных решений для развития взаимовыгодных экономических связей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В эти дни на Южном Урале работает внушительная делегация из республики. В Челябинскую область приехало более 50 организаций, заинтересованных в двухсторонних отношениях, новых контрактах и взаимных поставках. Гости уже побывали на молочном производстве в Челябинске, а также на машиностроительном производстве в Миассе. Сегодня планируется подписание сразу нескольких соглашений, которые затронут поставки агротехники и транспорта, молочной и мясной продукции.

«В прошлом году заседание рабочей группы состоялось в Гомеле. За прошедшее время многое сделано в промышленной, агрокоммерческой, сельскохозяйственной, научно-технической, культурной и спортивной сферах. Мы хорошо знакомы с продукцией Республики Беларусь и ее качеством. В свою очередь, в Республике Беларусь также можно встретить товары, произведенные в нашем регионе», — отметил во вступительном слове первый замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Его поддержала зампред Гомельского областного исполнительного комитета Ксения Пантюхова:

«Двусторонние торгово-экономические связи Республики Беларусь и Челябинской области характеризуются поступательным ростом взаимного товарооборота с 24,5 миллиарда российских рублей в 2020 году до 44 миллиардов в 2024 году. Поэтому мы можем констатировать, что товары наших предприятий пользуются взаимным интересом».

Она добавила, что потенциал белорусско-российского сближения далеко не исчерпан:

«За время пребывания в Челябинской области мы увидели, как регион динамично развивается. Мы готовы обсуждать любые предложения, которые направлены на укрепление наших внешнеэкономических связей».