Правительство РФ предложило скорректировать акциз на жидкую сталь

За отмену этого налога ранее выступал губернатор Челябинской области

Правительство РФ предложило скорректировать акциз на жидкую сталь, который вводился в 2021 году для изъятия сверхдоходов у металлургов. Об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров в ходе совещания по развитию металлургического комплекса РФ, которое провел президент Владимир Путин. Ранее за отмену федерального налога выступал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Санкции преодолимы

В центре внимания властей — решение трудностей металлургических предприятий страны, которые были вынуждены снизить загрузку мощностей из-за падения экспортных поставок и санкций.

«Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров», — уточнил Владимир Путин.

Говоря об ограничениях, с которыми столкнулась российская металлургия в последние месяцы, он напомнил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам.

«Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить», — отметил глава государства.

Он считает, что ограничения на работу отечественных металлургов — проявление недобросовестной конкуренции и попытка западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии. На совещании по развитию металлургического комплекса страны в апреле 2022 года президент поставил задачу разработать стратегию развития отрасли до 2030 года.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров представил проект стратегии, а также обозначил основные акценты главного документа для развития металлургического комплекса страны. В начале своего выступления он сообщил о тех непростых экономических условиях, в которых сегодня вынуждены работать российские металлурги.

«Экспорт стали с начала года сократился на 20%, также наблюдается существенный спад внутреннего потребления данной продукции. Загрузка мощностей металлургических предприятий в среднем снизилась с 93% до 80%. На отдельных предприятиях ситуация еще сложнее, в частности, на Магнитогорском меткомбинате загрузка в июле составила 62%, на АО „Северсталь“ — 72%. Они выпускают преимущественно листовой прокат, по которому происходит наибольшее снижение спроса», — пояснил Денис Мантуров.

По его словам, маржинальность экспорта уже не такая, как была год назад: мировые цены на сталь имеют тенденцию к снижению. На новых рынках металлурги вынуждены искать место и порою работать с большим дисконтом. При текущем курсе рубля поставки на экспорт стали малорентабельны.

«Несколько лучше ситуация с алюминием, медью, никелем. Цены стабилизировались на уровне конца 2020 года, но ограничения на экспорт влияют на объемы производства высокомаржинальной продукции. В среднем снижение производства в этом сегменте фиксируется на 10%. В июне-июле 2022 года у ряда предприятий черной металлургии зафиксирована отрицательная рентабельность, в том числе на НЛМК, ММК, Тула-сталь, Новосталь-М, БМК (входит в Группу „Мечел“)», — уточнил он.

Нужно отдать должное руководству этих предприятий, которые в краткосрочной перспективе планируют сохранить рабочие места, при этом накопленный запас прочности не бесконечен, заявил Мантуров.

Акцизы пересмотрят

О необходимости принятия оперативных мер поддержки металлургических предприятий президенту страны сообщил Денис Мантуров.

«В первую очередь, считаем необходимо снизить фискальную нагрузку — речь про акциз на жидкую сталь, который вводился государством для изъятия сверхприбыли у металлургов. Ситуация в отрасли изменилась, в этой связи прошу поддержать инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь. В момент сверхдоходов это было оправдано, но сейчас при снижении загрузки мощностей и уменьшении экспортных поставок, есть необходимость вернуться к вопросу. Также есть необходимость пересмотреть расчеты формулы НДПИ», — считает Мантуров.

Напомним, ранее о необходимости пересмотра акциза на жидкую сталь неоднократно заявлял Алексей Текслер. В условиях падения рентабельности металлургических предприятий, он выступал за корректировку налоговой политики в пользу промышленников. Вопрос о пересмотре акциза рассматривался в ходе совещания под председательством главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенково время ее рабочего визита в Магнитогорск. Тогда были обозначены основные риски для металлургических предприятий — снижение загрузки мощностей, перевод работников на неполный рабочий день и т. п.

Падение рентабельности меткомбинатов вызвано, в том числе, снижением экспортных поставок, заявляли южноуральские металлурги. В этой ситуации «подушкой безопасности» вполне может стать рост спроса на продукцию металлургов внутри страны.

Для этого в стратегии развития отрасли до 2030 года предусмотрено увеличение объемов жилищного строительства, в том числе за счет роста ввода объемов модульного жилья на металлокаркасе. В целом доля рынка модульного жилья должна достичь 30% от общего рынка жилищного строительства.

Обеспечить объемы потребления продукции металлургов призвана госпрограмма модернизации ЖКХ, а также реализация крупных инфраструктурных проектов — расширение БАМа, строительство автомагистралей, новых газопроводов.

Также Минфину РФ совместно с Минпромторгом России предлагается проработать механизм закупки продукции металлургического комплекса в госрезерв, чтобы затем использовать для интервенций на рынке в случае роста цен, а также для восстановления инфраструктуры на Донбассе.

Удалось насытить внутренний рынок лома черных металлов, есть положительная динамика по хромовому сырью, отметил вице-премьер. Полностью выйти на самообеспечение хромовым сырьем планируется в 2025 году, благодаря реализации масштабного инвестпроекта Челябинского электрометаллургического комбината по освоению месторождений на Полярном Урале и в Пермском крае.

Особое внимание в стратегии отрасли уделено развитию транспортных коридоров и снижению затрат на логистику для металлургов, а также сохранению рабочих коллективов.

В настоящее время проект стратегии металлургической отрасли находится на согласовании в органах исполнительной власти, утвердить документ планируется до конца октября 2022 года.