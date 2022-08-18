Правительство РФ повысит минимальную планку по акцизу на жидкую сталь, чтобы таким образом снизить налоговую нагрузку на металлургическую отрасль. Компромиссное решение было достигнуто между Минфином и Минпромторгом России, настаивающим на уменьшении налоговой нагрузки на металлургов.
Южноуральские металлурги выступали за пересмотр налоговой политики в отношении акциза на сталь, который вводился правительством РФ для изъятия сверхдоходов на фоне стремительного роста экспортных цен. В условиях отсутствия сверхприбыли и снижения рентабельности у металлургов, потребовалось пересмотреть подход к налогообложению. О необходимости отмены акциза на жидкую сталь заявлял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
В настоящее время «цена отсечения» составляет 300 долларов за тонну сляба (если меньше — налог не взимается), но в ближайшее время на федеральном уровне ее скорректируют в сторону увеличения. Таким образом, количество предприятий, освобожденных от уплаты акциза, неминуемо возрастет.
«Пересмотр порогового значения — это знаковое решение для развития металлургической отрасли региона и страны. Думаю, это только одна из мер комплексного пошагового регулирования всей отрасли и ее господдержки. Известно, что последнее время металлурги переживали достаточно сложный период, когда прежние экспортные контракты были разорваны, а новые рынки сбыта продукции только начали формироваться. Комплекс мер господдержки российских металлургов, конечно, не ограничится одним решением по увеличению лимитов по акцизу на сталь. Уверен, что это первые шаги, которые обязательно будут продолжены», — считает экономист Сергей Гордеев.
По мнению депутата Госдумы РФ Станислава Наумова, решение Минфина по увеличению пороговых значений по акцизу на сталь является полумерой. Необходимо добиваться дальнейшего снижения налоговой нагрузки на металлургов, уверен эксперт.
«В условиях антироссийской экономической блокады нужно исходить из экспертизы Минпромторга России. Она предполагала услышать просьбы металлургов и как минимум приостановить действие акциза на сталь, а еще лучше отменить его. Минфин принимает баланс расходов и доходов госбюджета на три года вперед, в то время как Минпромторг мыслит стратегиями развития отрасли на десятки лет вперед. Пока компромисс удалось достигнуть на таком уровне, но работу по снижению фискальной нагрузки необходимо продолжить», — считает Станислав Наумов.
По его словам, российские металлурги на уровне собственников предприятий находятся под западными санкциями, поэтому у них нет никаких иных вариантов, кроме как направлять прибыль на развитие и модернизацию предприятий, реализацию инвестпрограмм, создание новых рабочих мест. Нужно предоставить им эту возможность, считает эксперт.
«Позиция металлургов для всех понятна, но в данной ситуации важно соблюсти баланс интересов, поскольку мы понимаем, что именно металлурги по большей части формируют бюджеты отдельных регионов страны — Челябинской, Липецкой, Кемеровской областей, где черная металлургия очень развита. Поступления в государственный бюджет от металлургической отрасли также имеют большое значение для выполнения социальных программ, сокращение которых недопустимо», — считает Сергей Гордеев.
ИА «Первое областное» направило официальные запросы Магнитогорскому металлургическому комбинату, Челябинскому металлургическому комбинату по пересмотру лимитов по акцизу на сталь. На момент публикации ответы не поступили.
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