Правительство РФ повысит минимальную планку по акцизу на жидкую сталь

Это позволит снизить налоговую нагрузку на металлургов

«Пересмотр порогового значения — это знаковое решение для развития металлургической отрасли региона и страны. Думаю, это только одна из мер комплексного пошагового регулирования всей отрасли и ее господдержки. Известно, что последнее время металлурги переживали достаточно сложный период, когда прежние экспортные контракты были разорваны, а новые рынки сбыта продукции только начали формироваться. Комплекс мер господдержки российских металлургов, конечно, не ограничится одним решением по увеличению лимитов по акцизу на сталь. Уверен, что это первые шаги, которые обязательно будут продолжены»,

— считает экономист Сергей Гордеев.

«В условиях антироссийской экономической блокады нужно исходить из экспертизы Минпромторга России. Она предполагала услышать просьбы металлургов и как минимум приостановить действие акциза на сталь, а еще лучше отменить его. Минфин принимает баланс расходов и доходов госбюджета на три года вперед, в то время как Минпромторг мыслит стратегиями развития отрасли на десятки лет вперед. Пока компромисс удалось достигнуть на таком уровне, но работу по снижению фискальной нагрузки необходимо продолжить»,

— считает Станислав Наумов.

«Позиция металлургов для всех понятна, но в данной ситуации важно соблюсти баланс интересов, поскольку мы понимаем, что именно металлурги по большей части формируют бюджеты отдельных регионов страны — Челябинской, Липецкой, Кемеровской областей, где черная металлургия очень развита. Поступления в государственный бюджет от металлургической отрасли также имеют большое значение для выполнения социальных программ, сокращение которых недопустимо»,

— считает Сергей Гордеев.