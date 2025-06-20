Челябинская область вошла в топ‑5 национального рейтинга инвестпривлекательности

Один из показателей успеха — объем инвестиций — вырос на 14%

Челябинская область значительно улучшила свои позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв по итогам 2024 года пятое место, сообщил корреспондент 1obl.ru. Это на пять позиций выше, чем годом ранее. Рейтинг, представленный Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме, оценивает качество работы органов власти и институтов развития в создании благоприятной деловой среды.

Успех Челябинской области подтверждает устойчивое развитие региональной экономики, несмотря на внешние вызовы. В 2024 году в основной капитал было инвестировано почти 550 млрд рублей, что на 14% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба губернатора. Этот рост обеспечен реализацией масштабных инвестиционных проектов, таких как запуск новой коксовой батареи ММК, «Завода роботов», второго конвейера автомобильного завода «Урал», а также реализацией социально значимых проектов, включая парк «Притяжение» в Магнитогорске и межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске.

«Высокие позиции в рейтинге — это не просто отражение серьезной командной работы, которая ведется в регионе последние несколько лет. Самое важное — это положительная обратная связь о проделанной работе от главных участников инвестиционной деятельности — непосредственно от бизнеса. Развитие предпринимательства и привлечение инвестиций в регион для нас носит социальный характер: успешный и ответственный бизнес создает рабочие места, пополняет налоговую базу — основу всех проектов развития, вкладывается в территории. Ключевой приоритет в этой работе — повышение качества жизни и благосостояния южноуральцев», — отметил положительную динамику губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Правительство области активно работает над улучшением делового климата. Предоставляются налоговые льготы, совершенствуется законодательство и оказывается поддержка инвестпроектам через территории опережающего развития, индустриальные парки и центр «Мой бизнес». Внедрен Региональный инвестиционный стандарт, и Челябинская область вошла в топ-5 субъектов, подтвердивших его реализацию в высоком качестве.

Глава региона поблагодарил за командную работу коллег, крупный, средний и малый бизнес, общественные организации, ресурсоснабжающие организации.

«Есть куда стремиться, есть куда идти дальше. Топ-5 хорошо, но есть места и лучше. И это, собственно, задача и планы на следующий год. Будем этим заниматься», — отметил Алексей Текслер.